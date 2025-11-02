Tedesco Fenerbahçe ile ilk Beşiktaş derbisini kazandı

Süper Lig'in 11. haftasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada, Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla geçti. Sarı-lacivertlilerin İtalyan teknik adamı Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında ilk derbisini kazandı.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 22:31

Paylaş



ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk derbisine çıktığı Beşiktaş'a karşı sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk derbisini çıktı. Tedesco, Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ı da yenerek 2 büyük maçta da galibiyet elde etti.



Ligin 5. haftasından itibaren takımın başında olan İtalyan teknik adam, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 kez kazanırken, 3 defa da berabere kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN