SuperCoff Berlin’de: Mehmet Dinçerler’den ilham olacak global kahve hamlesi

Mehmet Dinçerler, SuperCoff markasının Almanya’nın başkenti Berlin’deki açılışıyla Türkiye’den çıkan markaları global arenaya taşımak için önemli bir adım attı. Açılış, büyük bir ilgi ve heyecanla gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 11:31

Türkiye'den global pazara açılma hedefindeki SuperCoff, Berlin'de kapılarını açtı. Markanın kurucusu Mehmet Dinçerler, 15 yılı aşkın kahve ve hizmet sektörü tecrübesini kendi markasında birleştirerek bu adımı attı. Açılış, Berlin'in enerjisi ve şehrin dinamizmiyle bütünleşen coşkulu bir katılımla gerçekleşti.

MEHMET DİNÇERLER BERLİN'DE: SUPERCOFF'TAN 'SELAM BERLİN!' AÇIKLAMASI

Dinçerler, açılışta yaptığı açıklamada "Bu hafta, büyük bir hayalin ilk adımını attık. Berlin'in enerjisini hep birlikte hissettik ve adeta tüm şehre 'Selam Berlin, biz geldik!' dedik" ifadelerini kullandı. SuperCoff'un yalnızca bir girişim olmadığını, yıllardır biriktirdiği deneyim ve hayallerin somutlaşmış hali olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE DENEYİMİ, AVRUPA VİZYONU

SuperCoff, Türkiye'deki deneyimden beslenen bir marka olarak Berlin'de faaliyet göstermeye başladı. Mehmet Dinçerler, markanın Berlin'in yaratıcı ve dinamik ruhuyla büyüyeceğini ve hedeflerinin önce Almanya, ardından tüm Avrupa'ya bu enerjiyi taşımak olduğunu belirtti. Açılış, grubun yurt dışındaki ilk yatırımı olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor.

BAŞARI, TAKIM ÇALIŞMASIYLA MÜMKÜN

Dinçerler, "Elbette hiçbir başarı tek başına mümkün değil. Bu yolculukta emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim" diyerek, markanın başarısının ardında ekip çalışmasının önemini de vurguladı. SuperCoff'un Berlin'deki açılışı, Türkiye'den çıkan markaların uluslararası arenada iddialı olabileceğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

DİNÇERLER İÇİN YENİ DÖNEM: SUPERCOFF BERLİN İLE GLOBALLEŞME BAŞLADI

SuperCoff'un Berlin açılışı, Mehmet Dinçerler'in global vizyonunu somutlaştıran ilk adım olarak dikkat çekiyor. Markanın Avrupa'daki büyüme hedefi, Türk girişimciliğinin sınır ötesine taşınan başarı hikayelerinden biri olarak öne çıkıyor ve önümüzdeki dönemde SuperCoff'un Avrupa çapında etkisini artırması bekleniyor.

