Siirt'te 6 köyde sinek istilası: Bir evin dış cephesini sinekler kapladı

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki 6 köyde sinek istilası sürüyor. Vatandaşlar evlerinde bile rahat edemediklerini belirtirken, bir kişi evinin dış cephesinin sineklerle kaplanmasını cep telefonuyla kaydetti.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 10:39

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 6 köyde sinek istilası devam ediyor. Bir evin dış cephesi sineklerle kaplanması vatandaş kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çalıdüzü, Toytepe, Yunuslar, Gözpınar, Yoldurağı ve Gökdoğan köylerinde son zamanlarda yoğun sinek istilası görüldü. Köy sakinleri, özellikle son günlerde sineklerin aşırı artış gösterdiğini belirterek, evlerinde dahi rahat edemediklerini kaydetti. Köyde yaşayan vatandaşlardan biri, sineklerin evin dış cephesini kaplamasını cep telefonuyla kaydetti.

