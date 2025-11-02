Kenya'da toprak kayması: 21 kişi hayatını kaybetti

Kenya'daki Rift Vadisi bölgesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'nın batısındaki Rift Vadisi bölgesinde heyelan meydana geldi. Elgeyo Marakwet bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların, büyük bir heyelana neden olduğu ve bazı evlerin toprak altında kaldığı belirtildi.

Yetkililer, toprak kaymasında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekiplerinin ise bölgede çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

