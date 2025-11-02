Erzincan’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Doğan K'nin (49) idaresindeki 25 ADG 726 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Ekşisu kavşağında Ümit Y.Z'nin kullandığı 24 AAZ 453 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Doğan K. ile S.Z. (71), N.Z. (44), F.N.Z. (11) ve A.Z. (21) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

