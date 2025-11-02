Bursa'da alkollü adamdan intihar girişimi: Evini ateşe verdi

Bursa'da tek başına yaşayan bir kişi, alkollü halde intihar etmek amacıyla evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Erbil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan ve karton toplayarak geçimini sağladığı öğrenilen Murat K. (48), iddiaya göre alkollü halde intihar etmek amacıyla evini ateşe verdi.



Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, alkollü halde dumandan etkilenen Murat K. (48) sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

