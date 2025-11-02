Bilecik'te feci kaza! Araç bariyerlere saplandı: 6 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada 6 kişi yaralanırken, şahısların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 11:23

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparken, kazada 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Eskişehir karayolunda ilerleyen R.Ç'nin idaresindeki 59 YY 714 plakalı otomobil Poyra mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından araç yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.





Kazada sürücü R.Ç ve araçta yolcu olarak bulunan D.Ç., O.Ç., S.Ç., E.Ç., A.E.Ç. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikata başlatıldı.

