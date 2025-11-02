Aydın'da uyuşturucu satışına yönelik operasyon: 1 şüpheli gözaltına alındı
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla bir süredir fiziki takibe aldıkları Nazmi Bakırcı'ya operasyon düzenledi. Operasyonda 1100 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Bakırcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.