Yasak ağ ile avlanan balıklara el konuldu
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı deniz canlıları avcılığına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından Milas Güllük Körfezi'nde yapılan denetimlerde yasal olmayan ağ ile yakalanan 150 kilo Kefal balığına en konuldu.
Denetimde 9 bin m yasal olmayan ağ ele geçirildi. Ağ ile birlikte teknede bulunan 150 kilogram kefal balığı mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtirken, duyarlı ve kurallara uyan balıkçılara teşekkür edildi.