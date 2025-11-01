Yasadışı Kınalı Keklik satışı yayan şahsa 28 bin TL para cezası

Muğla’nın Datça ilçesinde Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bir kişinin yasadışı yollarla Kınalı Keklik satışı yaptığı ihbar edildi. Harekete geçen ekipler şahsı yakalayarak 28 bin TL para cezası kesti.

112 Acil Çağrı Merkezi kanalı ile Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bir şahsın elindeki dört adet Kınalı Kekliği satmak için müşteri aradığı ihbarında bulundu. İhbar sonrası Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Datça İlçesinde belirtilen adrese gitti. Şahsın elinde yasa dışı olarak satışı yapılan 4 adet Kınalı Keklik'e 'Kara Avcılığı Kanu'nun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası ve kekliklere el konuldu.



Yasadışı satış işlemi gerçekleştirilen kişiye 12 bin TL idari para cezası ve 16 bin TL de tazminat cezası olmak üzere toplamda 28 bin TL ceza uygulandı.

