Sivas'ta silahlı kavgada dehşet! Ölü ve yaralı var

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada dehşet yaşandı. Tabancayla birbirlerine karşılıklı ateş açan kişilerden 33 yaşındaki Recep Çınar hayatını kaybetti, 40 yaşındaki Rıza Ulusoy ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 15:27

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Recep Çınar ile Rıza Ulusoy arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Çınar ve Ulusoy tabanca ile birbirlerine karşılıklı ateş etti.

Her ikisi de vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Recep Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Rıza Ulusoy ise ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme sonrası Çınar'ın cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

