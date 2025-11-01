Kırşehir'de narkotik operasyonu: 10 şüpheliye işlem başlatıldı
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaman ve Boztepe İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi.