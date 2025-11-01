Düzce'de ev yangını! 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Düzce’de henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yangından 3’ü çocuk 5 etkilendiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 18:41

Yangın, Karaca Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgede bulunan iki katlı evin birinci katında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ev ahalisinin alevleri fark etmesi ile birlikte apar topar evden çıktığı bölgeye Düzce belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler Alevlere teslim olan evdeki yangını yapılan çalışmalar sonrasında söndürerek kontrol altına aldı. Yangınında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangınında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

