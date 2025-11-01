Doğa yürüyüşene çıkan şahıs ormanlık alanda mahsur kaldı

Muğla'nın Datça ilçesinde saat 18.45 sıralarında doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi çıkış yolunu bulamayınca ormanda mahsur kaldı. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilirken kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 22:07

Olay, Datça ilçesi Kızılbük mevkiinde saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi, sarp arazinin bulunduğu ormanlık alanda mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD koordinesinde Datça MAG AME ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan şahsın kurtarılması için çalışmalara başladı. Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaşın, bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

