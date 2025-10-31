Payas kırsalı ormanlık alanda 20 adet kızılçam ağacı kesilmiş halde bulundu

Hatay'da Amanos Dağları eteklerinde kesilmiş halde bulunan 20 kızılçam ağacıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Amanos Dağlarının Payas ilçesi mevkiinde ormanlık alanda 20 kök kızılçam ağacı kesilmiş halde bulundu. Ormanlık alanda bulunan Çam ağaçlarını kesilmiş halde gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Payas işletme şefliği görevlilerince ormanlık alanda yapılan araştırmada orman içerisinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildiği değerlendirilen 20 kök boyları yaklaşık 15 uzunluğunda olan Kızılçam ağacı tespit edildi.



Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın faillerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.



Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesildiği tespit edilen ağaçlardan çıkan orman ürünü Kızılçam emvalleri Orman İşletme Müdürlüğü orman deposuna nakledildi.