İmece Ağı Safranbolu’da Buluşuyor: Anadoludakiler ile morun ve dayanışmanın hasadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen “Anadoludakiler Projesi” ile İmece Ağı, Safranbolu’nun mor tarlalarını dayanışma merkezine dönüştürüyor. Anadolu’nun dört bir yanından gönüllüleri bir araya getiren bu anlamlı proje, toprağın bereketini ve insan emeğini ortak bir hikâyede buluşturarak kadim imece ruhunu yeniden canlandırıyor.

Giriş Tarihi: 31.10.2025 14:21

1 Kasım'da düzenlenecek Safran İmecesi'ne katılacak gönüllüler, üreticilerin yanında sabahın ilk ışıklarıyla mor tarlalara inecek; narin safran çiçeklerini tek tek toplayacak, içlerinden kırmızı altın iplikçikleri titizlikle ayıracak ve imece ruhunun sıcak bereketine, doğanın sabırlı döngüsüne şahitlik edecek. Bu ortak çaba, yalnızca bir hasat değil, aynı zamanda dayanışmanın ve emeğin ortak zaferine dönüşecek.

TOPRAĞA DOKUN, SAFRANIN RENGİNE KATIL

Dünyanın en değerli baharatı safran, Safranbolu'nun eşsiz mikro klimasında her yıl mor bir şölen sunuyor. Batı Karadeniz'in serin rüzgârları ve verimli toprağıyla buluşan bu narin bitki, binlerce yıldır lezzet, şifa ve renk kaynağı olarak mutfaklarda, zanaatlarda ve geleneklerde yerini koruyor. İmece Ağı'nın bu ilk büyük etkinliğinde gönüllüler, gün doğumundan gün batımına kadar safranın tüm üretim aşamalarını bizzat yaşayacak; toplama, ayıklama, kurutma ve saklama süreçlerini üreticilerle omuz omuza deneyimleyecek. Kısa atölyelerde safranın mutfaktaki geleneksel kullanım alanları, zanaattaki estetik değeri, şifadaki kadim bilgisi ve kültürel hikâyesi katılımcılarla paylaşılacak.

İmece Ağı, Anadolu'nun asırlık yardımlaşma kültürünü dijital çağın hızıyla buluşturuyor. Üretici, ihtiyaç duyduğu anda platform üzerinden çağrı yayınlıyor; gönüllü bu çağrıya koşarak toprağın bereket zincirine dâhil oluyor, yerel ekonomi güçleniyor, kültürel miras korunuyor. Safran İmecesi, bu ağın somut bir örneği olarak geleceğe ilham veriyor, üreticiyi desteklerken gönüllüyü emeğin gerçek değerine yaklaştırıyor.

Anadoludakiler, İmece Ağı'nı Türkiye'nin her köşesine yayarak üretici-gönüllü buluşmalarını kalıcı bir harekete dönüştürmeyi hedefliyor. Safran İmecesi, bu büyük vizyonun yalnızca başlangıcı; dayanışma, toprağın bereketiyle birleşerek Anadolu'nun her bölgesinde yeni filizler verecek.

