Beyoğlu'nda tepki çeken görüntüler! Tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi
İstanbul Beyoğlu ilçesinde bir şahsın boynuna tasma taktığı bir kadını sokakta gezdirdiği görüntüler gündem oldu. Olaya ilişkin çalışma başlatılırken aranan şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yayınlanan görüntülere ise erişim engeli getirildi.
İstanbul Beyoğlu Büyükhendek Caddesi'nde bir şahıs tasma taktığı kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttü. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonucu söz konusu görüntülerdeki şahısların U.Y. (27) ve kadının da N.B.(57) olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
İki şahıs, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.