Sarıyer'de korkunç olay! Denizde erkek cesedi bulundu
Sarıyer Emirgan Sahili'nde vatandaşlar denizde erkek cesedi buldu. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Emirgan Sahili'nde vatandaşlar, kıyıda ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi Emirgan İskelesi'nden kıyıya çıkardı.
