Sarıyer'de korkunç olay! Denizde erkek cesedi bulundu

Sarıyer Emirgan Sahili'nde vatandaşlar denizde erkek cesedi buldu. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 17:09

Emirgan Sahili'nde vatandaşlar, kıyıda ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi Emirgan İskelesi'nden kıyıya çıkardı.

