Kayseri'de 3 katlı binada yangın! 4 çocuk dumandan etkilendi

Kayseri'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken dumandan etkilenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 05:43

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Tarsus Sokak'ta yabancı uyruklu kişilerin oturduğu 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. Daireden yükselen duman, kısa sürede binanın içine yayıldı.

Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 çocuk ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

