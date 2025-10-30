Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 225 metre boyundaki 'ETERNAL BRIGHT' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi römorkörler ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 08:56

Paylaş



ABONE OL

Rusya'dan Karabiga'ya gitmekte olan 225 metre uzunluğundaki Panama bayraklı kuru yük gemisi 'Eternal Bright', sabaha karşı Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' ile 'Kurtarma-19' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN