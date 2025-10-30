Aydın'da korku dolu anlar! Freni tutmayan minibüs evin bahçesine daldı

Kaza yerinden görüntü (İHA)



KARDEŞİNE 'YA BİRİ ÖLSEYDİ?' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan kaza sonrası bölgeye gelen tamir atölyesi sahibi çekici çağırmak yerine kendi imkanları ile minibüsü sanayiye götürmeye çalışan kardeşine sert tepki gösterdi. "Ya biri ölseydi, ya kendi canına bir şey olsaydı. Neden çekici çağırmadınız?" diyerek serzenişte bulundu.

Kaza yerinden görüntü (İHA) Çevredekiler ve polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar sakinleştirilirken, çağrılan vinç yardımı ile minibüs evin bahçesinden çıkartıldı.

Kaza yerinden görüntü (İHA)



Ev sahibi Müjdat Özörten, "Olay anında ben evde yoktum. Minibüsün önüne motorlu çıkmış o da mecburen direksiyonu bu tarafa doğru kırmış. Öğrendiğimize göre aracın frenlerinde de sıkıntı varmış. Şükürler olsun ki cana bir şey olmadı. Bizim için can daha önemli" dedi.