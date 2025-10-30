Aydın'da korku dolu anlar! Freni tutmayan minibüs evin bahçesine daldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde arızalanan ve tamirci tarafından sanayiye götürülmek istenen şehir içi minibüsü önüne çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yapınca evin bahçesine daldı. Olay yerine gelen tamirci çekici yerine kendi imkanları ile sanayiye götürmek isteyen kardeşine 'ya biri ölseydi?' diyerek sert tepki gösterdi.
Olay, Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı Üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 M 04777 plakalı şehir içi minibüs şoförü araçta oluşan bir arıza dolayısıyla tamirci çağırdı.
Tamirci minibüsü tamir edemeyince sanayiye götürmek istedi. Tamirci tarafından kullanılan minibüs önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. İddiaya göre freni tutmayan minibüs, büyük bir gürültü ile evin bahçesine daldı.
Bahçe duvarında asılı kalan minibüsün boş olması ve kaldırımda yürüyen yayanın olmaması büyük bir facianın önüne geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.