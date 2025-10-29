Yurt genelinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

Programda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, "Cumhuriyet, Mardin'imizin asırlardır sürdürdüğü birlikte yaşama kültürünün mayasıdır. Mardin, tarihin derinliklerinden bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı eşsiz bir şehirdir. Mardin'imiz, Cumhuriyet'in bizlere sunduğu ortak değerler etrafında kenetlenerek kardeşçe ve hoşgörü içinde birlikte yaşama iradesinin en güzel örneğini sergilemektedir. Bu kadim toprakların birleştirici ruhu, Cumhuriyet'in de özüdür ve temel değerleriyle de iç içedir" dedi.

MARDİN Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene, Vali Tuncay Akkoyun, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, askeri ve mülki erkân, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törene Vali Özkan'ın yanı sıra, Ak Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu, STK temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Özkan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törende, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ekibinin silahlı gösterisi, ilgi gördü. Kutlama programı geçit töreni ile son buldu.



MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsleri öğrencileri, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıldönümünü coşku dolu etkinliklerle kutladı. Kongre Merkezinde düzenlenen programda çocuklar, dans, müzik ve drama gösterileriyle sahne alarak ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. Programda Dans Atölyesi öğrencileri halk dansları gösterisi sunarken, Müzik Atölyesi öğrencileri orkestra olarak sahneye çıktı. Öğrenciler, 'İzmir Marşı' ve 'Parla' gibi eserleri büyük bir coşkuyla seslendirdi. Piyano, keman ve saz resitalleri de izleyicilerden tam not aldı. Resim Atölyesi öğrencileri 'Cumhuriyet ve Atatürk' temalı sergileriyle etkinliğe renk kattı. Fotoğrafçılık Atölyesi öğrencilerinin objektiflerinden yansıyan kareler de sergi alanında büyük beğeni topladı. Masal Atölyesi öğrencileri ise hazırladıkları drama gösterisiyle izleyenlerden alkış aldı. Aileler, çocuklarını sahnede izlerken hem gurur hem mutluluk yaşadı. Cumhuriyet coşkusunun sanatla buluştuğu programda minikler, özgüvenlerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

ERZURUM

Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra o dönem köy statüsünde olan Uzundere'de başlatılan, 'Karakucak Güreşleri'nin 102'ncisi sabah erken saatlerde başladı. '102'nci Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'ne Türkiye, İran ve Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden 403 sporcu katıldı. İlçe merkezindeki güreş arenasında düzenlenen müsabakalar, minikler, yıldızlar ve büyüklerde 18 ayrı kategoride yapıldı. Güreşlerin cazgırlığını yapan Fuat Özbay, Cumhuriyet'in ilanından beri düzenlenen uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri'nin 102'ncisine 403 pehlivanın katıldığını söyledi. Uzundere güreş meydanından çok sayıda vatandaşın izlediği güreşler, bugün akşam saatlerine kadar devam edecek.

İZMİR

İzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlama programı, İzmir Valiliği'ndeki tebrikat töreni ile başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tebrikleri kabul etti. Tebrikat töreninin sona ermesinin ardından protokol, kutlama ve geçiş töreni için Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Meydanda her yaştan vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile hazır bulundu. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tuga, tören aracında halkın bayramını kutladı. Ege Üniversitesi halk oyunları gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu ve bayrak göndere çekildi ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ZAFER"

Törende konuşan İzmir Valisi Elban, Osmanlı döneminden itibaren Türk milletinin büyük mücadeleler verdiğine dikkati çekerek, "Bu milleti yok etmek için son bir hamleyle hücum ederek işgallere başladılar. Hem dünyada hem Anadolu topraklarında bu milletin hakimiyeti kalmayacağına inandılar. Bu milletin uzun yıllar süren savaşlardan ne askeri ne silahı kalmış, mücadele gücünün hemen hemen olmadığını hem düşman hem insanımız farkındaydı. Buna inanmayan biri vardı; o da yüce Atatürk. Bu milletin kendi gücü imkanlarıyla, imanıyla düşmanı yenebileceğine inanıyordu. Atatürk'ün bu azimle ve inançla Samsun'da başlattığı Anadolu kurtuluş harekatını şu an bulunduğumuz İzmir'de düşmanı denize dökerek başarıyla sonuçlandırdı. Kendisine inanan milletle, eşi benzeri görülmemiş bir zafere imza attı. Ancak bu zafer yeterli değildi. Bu coğrafyada tutunabilmek, özgür yaşamak için medeni ülkeler seviyesini hızlıca yakalayıp, geçmemiz gerekiyordu. Bunun için önce bu milletin karakterine uygun rejim lazımdı. En uygun rejimin cumhuriyet olduğunu gördü ve 28 Ekim 1923 günü 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz' dedi ve 102 yıl önce cumhuriyet ilan edildi. Yaşasın cumhuriyet" dedi.

"DEVLETİMİZ PAYİDAR OLSUN"

Cumhuriyetin kuruluşunun ardından çok kısa sürede büyük adımlar atıldığını belirten Vali Elban, "'Türkiye Yüzyılı'nın vizyonu ve sinerjisiyle birlikte bizler de eğitimde, bilimde, savunma alanında kısaca her alanda çok çalışarak, gayret ederek medeni ülkeleri en kısa zamanda yakalayıp onların üzerine çıkma hedefindeyiz. Yoksa tarih sahnesinde kalabilmenin başka yolu olmadığını biliyoruz. Bu güzel vatanın kurtulmasında emeği geçen Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere korunmasında emeği geçen, alın teri ve kan döken tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenci Serhat Angün, günün önemini belirten şiirini okudu. Meydanda daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü halk oyunları gösterisi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü halk dansları gösterisi sunuldu. Geçit töreninin ardından meydandaki tören sona erdi.