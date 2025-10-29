Vicdansız! Elindeki kürekle köpeğe şiddet uyguladı

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki görüntüler tepki topladı. Bir şahıs elindeki kürekle köpeğe şiddet uyguladı. Uyarılara aldırış etmeden hayvana şiddete devam eden şahıs şikayet edildi ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 22:27

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yerköy ilçesinde meydana geldi. Elindeki kürekle köpeğe şiddet uygulayan şahıs, başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uyarılara rağmen şiddet uygulamaya devam eden şahıs emniyet ve jandarma ekiplerine şikayet edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler hayvana şiddet uygulayan şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs hakkında 5199 sayılı kanuna göre adli ve idari işlemlerin yapılacağı öğrenildi.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14'üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişilerin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği öngörülüyor.

