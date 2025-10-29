Ümraniye'de istinat duvarı yıkıldı! Caddenin bir kısmı çöktü

Ümraniye İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi’nde bir inşaatın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yanında bulunan caddenin bir kısmı çökerken, olay yerine itfaiye, polis, zabıta, İGDAŞ ve İSKİ ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 15:55

Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yolda çökme meydana geldi.

İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki bir inşattın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın bitişiğindeki caddenin bir kısmında çökme oluşurken, itfaiye, polis, zabıta, İGDAŞ ve İSKİ ekiplerine haber verildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

