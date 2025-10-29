Park kavgasında kaldırım taşlı saldırı

Hatay'da bir evin önünde yaşanan park tartışması, 2 grup arasında kavgaya dönüştü. Olayda taraflar birbirlerine kaldırım taşıyla saldırırken, o anlar güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 10:00

Paylaş



ABONE OL

Hatay'ın Samandağ ilçesinde evin önüne motosiklet park edilmesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kaldırım taşlarıyla saldırdı. 4 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı.

Olay, 26 Ekim'de Kurtderesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki evin önünde park edilen motosiklet yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı. Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. Yaralanan 4 kişi sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken; S.K., A.K., Y.K., D.K. E.K. ile A.K. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN