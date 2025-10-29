İzmir ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlandı

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir'deki kutlama programı Valilik'teki tebrik töreniyle başladı.

Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Elban, Özsert ile Tugay, vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Elban, Atatürk'ün Samsun'da başlattığı kurtuluş hareketini İzmir'de 9 Eylül'de düşmanı denize dökerek başarıyla sonuçlandırdığını belirtti.

Cumhuriyetin önemini anlatan Elban, "102 yıl önce Cumhuriyet ilan edildi. Yaşasın Cumhuriyet. Güzel Atatürk sadece vatanı kurtarmak ve Cumhuriyeti kurmakla kalmadı, başta tarımda, sanayide, savunma alanı olmak üzere her alanda başarı göstermek, çok çalışmak ancak bu şekilde diğer ülkeleri geçme şansımız olacağını biliyordu ve çok süratli bir şekilde her alanda büyük devrimler başardı." dedi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti İzmir milletvekilleri Eyüp Kadir İnan, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Seda Kaya Ösen, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve diğer ilgililer de katıldı.

- Manisa

Manisa'da da kutlamalar, Vali Vahdettin Özkan ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı.

Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi.

Vali Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Özkan, Cumhuriyetin 102. yılını kutlamanın gururu, coşkusu ve onurunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, cumhuriyetin kazanımlarını anlattı.

Komandoların tüfekli gösteri yaptığı törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, şiirler okundu.

- Denizli

Denizli'de Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü töreni, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Coşkun, yaptığı konuşmada, Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet'in inançla, fedakarlıkla ve kahramanlıkla yazılmış bir mücadelenin tezahürü olduğunu söyledi.

Milletin bağımsız yaşama iradesinin eseri olan Cumhuriyet'in demokrasi ve milli egemenliğin en somut kazanımı olduğunu ifade eden Coşkun, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladığımız bugün, millet olarak iftihar ve gurur günümüzdür." diye konuştu.

Törende, Akköy Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı komandolar ve halk oyunu ekipleri gösteri sundu.

AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamalar, tören geçidiyle sona erdi.

- Aydın

Aydın'da İstasyon Meydanı'ndaki programda, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu askeri araç üzerinden vatandaşları selamladı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Yakup Canbolat, burada yaptığı konuşmada, büyük bir coşku ve heyecanla Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını söyledi.

Canbolat, günün önemine ilişkin yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

Halk oyunları gösterisinin ardından Jandarma Filo Komutanlığına ait helikopterler ile muharip uçakların geçişi yapıldı.

- Uşak

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Naci Aktaş, tebrikleri kabul etti.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Burada konuşan Vali Aktaş, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da törende gösteri yaptı.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Aydın, siyasi parti temsilcileri katıldı.