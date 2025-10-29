Esenyurt'ta TIR'ın lastiği yola saplandı

Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'nde seyir halindeki dorsesiz bir TIR’ın ön lastiği kilit taşlı yola saplandı. Şoför ve çevredekilerin çabaları sonuç vermeyince olay yerine kepçe çağrıldı. Kepçe yardımıyla TIR sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 12:32

Paylaş



ABONE OL

Esenyurt'ta bir TIR'ın çekici bölümündeki lastik yola saplandı.

Mehter Çeşme Mahallesi 2007 Sokak'ta seyir halinde ilerleyen dorsesiz TIR çekicisinin ön lastiği kilit taşlı yola saplandı. Şoför ve çevredekiler aracın lastiğini bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince bir kepçe çağrılarak aracın çekilmesine karar verildi. TIR, olay yerine gelen kepçe yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN