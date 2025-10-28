Kırmızı bisikletle yeniden doğuş maratonu

Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı” kapsamında yürütülen proje, deprem sonrası yaşamlarını yeniden kurmaya çalışan gençlere umut olacak. 6 Şubat depremlerinde yetim veya öksüz kalan 14–24 yaş aralığındaki 100 gence bisiklet hediye edilecek ve etkinlik kapsamında coşkulu bir bisiklet maratonu ile kortej düzenlenecek.

28.10.2025

100 GENCE BİSİKLET HEDİYESİ

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yetim ve/veya öksüz kalan 14–24 yaş aralığındaki gençlerin psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini amaçlayan proje kapsamında, 100 gence bisiklet hediye edilecek ve coşkulu bir mini bisiklet maratonu ile kortej etkinliği düzenlenecek.

GENÇLER ARASINDA DAYANIŞMA BİLİNCİ

Gerçekleştirilecek "Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu Etkinliği", gençlerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra toplumda afet sonrası dayanışma bilincini pekiştirmeyi hedefliyor.

UMUDA PEDAL ÇEVİRİLECEK

Programa, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu ile Bakanlık temsilcileri ve il protokolü de katılacak. Maraton; gençlerin özgüven kazanmalarını, topluma aktif katılım göstermelerini ve umut dolu bir geleceğe pedal çevirmelerini sembolize edecek.

Etkinlikte, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, sponsor firmalar ve medya temsilcileri bir araya gelerek Kahramanmaraş'ın yeniden doğuşuna tanıklık edecek.