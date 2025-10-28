İZSU'nun şebeke suyundaki patlak vatandaşı evinden etti





EVDE HASAR BÜYÜK, TADİLAT UZUN SÜRECEK

"Binamız çürüyor, duvarlar rutubet içinde, buranın kuruması ve yeniden tadilatı en az altı ay sürecek" diyen vatandaş, mecburen kiraya çıkacaklarını söyledi. Büyük bir masrafın altında kalacaklarını söyleyen Taşkıran, "6 ay kirada kalırsam en az 180 bin TL, evin içini yeniden yaptırmak için de 150 bin TL masraf gerekiyor. Zararlarımızın kim tarafından karşılanacağını bilmiyoruz" dedi.



Evinde artık yaşanamayacak hale geldiklerini belirten Bülent Taşkıran, "Dört haftadır evimiz su içinde. Eşyalarımız zarar gördü, annem mağdur oldu. Yetkililere defalarca ulaşmama rağmen kimse gelmedi. Bu evin yeniden tadilatı gerekiyor. En az altı ay sürecek bir süreç. Kiraya çıkmak zorundayız ama zararımızı kim karşılayacak bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

