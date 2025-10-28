İZSU'nun şebeke suyundaki patlak vatandaşı evinden etti
İzmir'de bir ev, İZSU'nun haftalardır onarmadığı şebeke suyu borusundaki patlak nedeniyle sular altında kaldı. Evin duvarları ve zemini büyük zarar görürken, duruma isyan eden ev sahipleri 'Bizi evimizden ettiler.' dedi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir ev, haftalardır onarılmayan şebeke suyu borusundaki patlak nedeniyle sular altında kaldı. Duvarları ve zeminleri zarar gören evde oturulamayınca anne ve oğlu akrabalarının yanına taşındı.
Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde yaşayan Bülent Taşkıran, yaklaşık dört hafta önce evinin önünden geçen şebeke suyu hattında sızıntı fark etti. İlk başta küçük bir sızıntı gibi görünen arıza kısa sürede büyüyerek evin içine kadar su girmesine neden oldu. Evine tesisatçı getirerek kontroller yaptıran Taşkıran, su kaçağının kendi tesisatından değil, yoldaki ana şebeke borusundan kaynaklandığını öğrendi.
Ancak defalarca İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü (İZSU) aramasına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşeri İletişim Merkezi'ne, Karabağlar Belediyesi'ne ve diğer kurumlara başvurmasına rağmen sorun çözülemedi. Haftalardır su içinde kalan evin duvarlarında rutubet ve çürüme meydana gelirken, laminat parkeler ve mutfak dolapları da zarar gördü. Eşyalarını tek bir odaya taşıyan Taşkıran, 85 yaşındaki annesini de başka bir akrabasının yanına yerleştirmek zorunda kaldı.
"BİZİ EVİMİZDEN ETTİLER"
Evlerinin artık yaşanmaz hale geldiklerini söyleyen Bülent Taşkıran, "Dört haftadır evimiz bu şekilde ve içinde oturulamayacak durumda. Şebeke suyundan sızıntı var. Evimizin içine laminat parkeler, duvarlar ve bütün odalar sızdı. Mutfak dolapları zarar gördü. Evi boşalttık, eşyaları çıkartmak zorunda kaldık, suyun altında kaldı. Şu an akrabalarımızda kalıyoruz. Burada yaşanacak gibi değil. Annem 85 yaşında ve burada yaşıyordu, onu akrabalarımıza taşımak zorunda kaldık. Bizi evimizden ettiler" diye konuştu.