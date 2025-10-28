Giresun'da şap alarmı: 13 köy ve 3 mahalle karantinaya alındı

Giresun’un Alucra ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 13 köy ve 3 mahalle karantinaya alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın yayılmasını önlemek için koruma ve gözetim bölgeleri oluşturdu.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 11:24

Kelkit Vadisi çevresindeki ilçelerde bir süredir etkili olan ve çift tırnaklı hayvanlarda yüksek bulaşıcılığa sahip şap hastalığı, Alucra'da da tespit edildi. İlk vakaların Konaklı ve Yükselen köylerinde görülmesi üzerine Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek hastalığın yayılımını engellemek için ilçe genelinde geniş çaplı tedbirler aldı.



Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere gönderilen bilgilendirme mesajında, Konaklı, Yükselen, Subaşı, Gökçebel, Kavaklıdere, Beylerce ve Kaledibi köyleri ile Kemallı Mahallesi'nin koruma bölgesi, Demirözü, Aydınyayla, Armutlu, Boyluca, Akçiçek ve İğdecik köyleri ile Babapınar ve Karaağaç mahallelerinin ise gözetim bölgesi olarak karantinaya alındığı bildirildi.



Karantina kapsamında bu bölgelerde hayvan hareketleri, pazar faaliyetleri ve nakiller ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki hayvanların yüzde 60'dan fazlasının aşılandığını ve aşılamanın hızlıca bitirilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını iletti. Üreticilere, hayvanlarında görülebilecek ağızda yara, salya akıntısı, topallık gibi belirtilerde derhal müdürlüğe bilgi vermeleri uyarısında bulunuldu.



Alucra İlçe Tarım yetkilileri, şap hastalığının bölgesel bir risk oluşturduğuna dikkat çekerek, karantina tedbirlerine uyulmasının hastalığın yayılmasını engellemede kritik rol oynadığını belirtti. Karantina kapsamında hayvan sahiplerinin hayvanlarını ahırda tutması dışarıya çıkarmaması, hastalığın baskılanması için önem arz ettiğini belirterek, bölgedeki durumu yakından izlemeye devam ediyor.



