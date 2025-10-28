Fethiye'de şüpheli çanta alarmı: İçinden çok sayıda silah çıktı

Fethiye’de bir iş yeri önüne bırakılan şüpheli çantadan 5 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca, 10 kesici alet, 1 çekiç, 12 fişek ve 28 kartuş çıktı. Polis, şüphelileri kısa sürede tespit ederek adli işlem başlattı.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 13:10

Fethiye'de bir iş yeri önüne bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini harekete geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, bir işyeri önüne bırakılan çanta içerisinde 5 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca, 10 adet kesici alet, 1 adet çekiç, tabancalara ait 12 adet fişek ve 28 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.



Yapılan çalışmalar sonucunda olayla ilgili şüpheli şahıslar kısa sürede tespit edilerek haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

