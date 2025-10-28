Bursa'da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kapıkaya rampasında seyir halinde olan Harmancık yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 yolcu hafif şekilde yaralanırken yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 11:41

Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Kazanın ardından minibüsün kaldırılması ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yolcuların büyük bir panik yaşadığı öğrenildi.

