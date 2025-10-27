THY'den 'Aile Yılı'na destek! 662 bin kişiye indirimli bilet

Türkiye'nin en büyük markalarından Türk Hava Yolları'nın (THY), Aile Yılı kapsamında uyguladığı 3 kişi ve üzeri ailelere indirim kampanyasından 2025'in ilk 9 ayında 662 bin 499 vatandaş faydalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı'nda üç kişi ve üzeri ailelerin, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçtuğunu, bu kapsamda 2025'in ilk 9 ayında 662 bin 499 vatandaşın indirimden faydalandığını bildirdi.



Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, THY'nin avantajlı biletleriyle, ailelerin gökyüzünde de birlikte olduğu belirtildi.



