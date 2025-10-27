Sosyal medyadan cinayet itirafı! Eşini tüfekle katledip pişkince paylaştı

Giriş Tarihi: 27.10.2025 16:51

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. Zanlının, olayın ardından sosyal medya hesabından cinayeti itiraf ettiği bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

KADINI TÜFEKLE KATLETTİ!

Olay, Taşkesti Beldesi Karamurat köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Engin B., evde eşi Hilal B. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin B., tüfekle eşine ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Hilal B., olay yerinde yaşamını yitirdi.