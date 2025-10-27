İstanbullunun canı kimlere emanet? İETT otobüsünde skandal görüntü

İstanbul’da ulaşım sorunları her geçen gün katlanarak büyüyor. Bu kez 622-Yenidoğan–Mecidiyeköy seferini yapan bir İETT otobüsü gündem oldu. Şoförün, seyir halindeyken ayağını “İstanbulkart” cihazına uzatarak araç kullanması yolcuları şoke etti. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 09:29

Her gün yanan, yolda kalan, kazaya karışan İETT otobüsleri İstanbulluları canından bezdirirken ulaşım konusunda olmaması gereken ne varsa megakentte olmaya devam ediyor.

622-Yenidoğan-Mecidiyeköy seferini yapan otobüsün şoförünün ayağını uzatarak araç kullandığı anlar izleyenleri şoka uğrattı.

KART BASMA CİHAZINA AYAĞINI UZATTI

İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İETT otobüsündeki o görüntü büyük tepki çekti (AA)

O ANLAR KAMERADA

Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan otobüsün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı. Şoförün, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

