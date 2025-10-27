İstanbul'da DEAŞ'a darbe! 21 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı iddia edilen 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...