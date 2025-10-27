İncirliova’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 27.10.2025 23:51

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Efeler ilçesi İstiklal Mahallesi İnkılap Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki G.D. ile 46 yaşındaki E.B. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Fotoğraf (İHA)

Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., yanında bulundurduğu tabanca ile G.D.'yi bacağından vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.D., ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.