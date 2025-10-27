Beyoğlu'nda taşan rögar halı dükkanını bastı!
Olay, saat 19.00 sıralarında Okmeydanı mevki Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun yağış sonrası taşan rögar nedeniyle zemin kattaki halı dükkanı su altında kaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler dükkana dolan su birikintisini tahliye etmeye başladı. Ancak rögardan sürekli olarak suyun gelmesi nedeniyle dükkandaki su boşaltılamadı. Olay nedeniyle iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.