Muğla'da bin 980 litre sahte şarap ele geçirildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda satışa hazır Bin 980 litre sahte şarap ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 18:30

Paylaş



ABONE OL

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethiye ilçesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan saha çalışmalarında tespit edilen bir şahsın evinde el yapımı şarap bulundurduğu ve evini depo olarak kullanarak satışa hazır hale getirdiği tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evde yapılan aramada, Bin 1980 litre sahte şarap, ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli şahısla ilgili kaçakçılıkla mücadele ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN