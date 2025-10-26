Kilosu 180 TL'den satılıyor! O ilde hasadı başladı

Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:44

Hatay 'da çiftçilik yapan Fehmi Kaba, geçtiğimiz yıl bir dönüm araziye ektiği ejder meyvesinde hasattan memnum kalınca bu yıl 2 dönüme çıkardı. 2 dönüme ektiği beyaz ve kırmızı ejder meyvesinde hasada başlayan Kaba, ejder meyvesinin kilogram fiyatını tarladan 180 TL'den alıcıyla buluşturuyor. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'da tarımda ürün yelpazesi her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Kış aylarında ılıman geçen havayı fırsat bilen Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde çiftçilik yapan 59 yaşındaki Fehmi Kaba, üç yıl önce ejder meyvesi fidanı dikerek üretime başladı. Geçtiğimiz yıl bir dönüm araziden 1 tondan fazla ejder meyvesi hasat eden Kaba, hasattan memnun kalınca bu yıl 2 dönüm alana dikim gerçekleştirdi. 2 dönüme ektiği beyaz ve kırmızı ejder meyvesinde hasada başlayan Kaba, ejder meyvesinin kilogram fiyatını tarladan 180 TL'den alıcıyla buluşturuyor.

Hatay'da ejder meyvesi hasadı başladı. (İHA)



"BAKIMINI DOMATES, BİBER, KAVUN YA DA KARPUZ GİBİ YAPIYORUZ; İLACINI, SUYUNU, GÜBRESİNİ ZAMANINDA VERİYORUZ"

Geçtiğimiz yıl bir dönüm alandan bir tondan fazla mahsul hasat ettiğini belirten Kaba, ejder meyvesinin veriminden memnun olduğunu belirterek, "Bu sera iki dönüm. Önce bir dönümünü ektim, meyvenin verimini güzel görünce kalan bir dönümü de bu yıl kırmızı ejder meyvesi olarak ektim. Şu anda hem beyaz hem de kırmızı türü yetiştiriyorum. Bakımını domates, biber, kavun ya da karpuz gibi yapıyoruz; ilacını, suyunu, gübresini zamanında veriyoruz. Ancak ejder meyvesi soğuğu da sıcağı da sevmeyen bir bitki. Buna rağmen iyi bir ürün alıyoruz. Geçen yıl bir dönümden bir tondan fazla mahsul aldım. Bu yıl dondan ve sıcaktan etkilendi ama yine de verim bekliyorum." dedi.