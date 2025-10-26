Kars'ta ördek avına çıkan baba dehşet saçtı! Oğlunu kazara vurdu

Kars'ta ördek avlamak için Tozluca köyüne gelen baba Muzaffer K, av sırasında iddiaya göre kazara oğlunu vurdu. Olayda 16 yaşındaki Muhammet Ali K'yi göğsünden yaralanırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine gelen 5 kişi, Tozluca köyü yakınlarında ördek avlamaya başladı.

Burada ördek avlayan baba Muzaffer K, (53) kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K'yi vurdu. Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet Ali K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak silahına da el konuldu.

Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

