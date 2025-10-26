CHP'li PM üyesi Baki Aydöner'e 100 bin dolar rüşvet! İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay itiraf etti

Giriş Tarihi: 26.10.2025 08:02

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesinde CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Baki Aydöner 'in suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'tan 100 bin dolar rüşvet aldığı bilgisi yer aldı. Soruşturma kapsamında ifade veren tutuklu İSFALT A.Ş. Genel Müdürü Burak Korzay, Aziz İhsan Aktaş'ın kendisini ısrarla CHP'li Baki Aydöner'le tanıştırmasını istemesi üzerine Aktaş ve Aydöner'i iki kez görüştürdüğünü, Aktaş'ın ikinci görüşmenin yapıldığı Etiler'deki ofisinde Baki Aydöner'in aracına, içerisinde 100 bin dolar bulunan bir hediye paketi bıraktığını belirtti.

100 bin dolar rüşvet alan CHP PM üyesi Baki Aydöner (A Haber arşiv)

ARACA İHALE RÜŞVETİ

Sabah'ın haberine göre tutuklu İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, iddianamede yer verilen ifadesinde konuya ilişkin şunları kaydetti: "Aziz İhsan Aktaş'ın İSFALT'tan aldığı 4 asfalt kaplama, 1 araç kiralama ihalesi vardı. Bir gün yanıma geldi ve kendisini Baki Aydöner ile tanıştırıp tanıştıramayacağımı sordu. Neden tanışmak istediğini sorduğumda çok siyasi kontağı olduğunu, bir gün bir yerde işine yarayabileceğini söyledi. Baki Aydöner ve Aziz İhsan Aktaş ile birlikte iki kere buluştuk. Baki ile ilk görüşmeden sonra ikinci görüşmeyi Aziz İhsan'ın Etiler'deki ofisinde yaptık. Bu görüşmede Aziz İhsan, Baki Aydöner'in arabasına hediye olarak 100 bin dolar bıraktığını söyledi."