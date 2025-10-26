Amasya'da feci kaza! 2 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 23:44

Paylaş



ABONE OL

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mustafa Coşkun'un kullandığı 05 FH 842 plakalı tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 36 AAT 074 plakalı tır, Suluova Terminal Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada tır şoförleri ile tırda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN