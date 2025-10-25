Megakentte gece saatleri sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Gece boyunca kentin birçok noktasında şimşekler görülürken aniden bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 04:48

Paylaş



ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul dahil birçok il için sarı kod uyarısı verilmesinin ardından gece saatleri gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. İstanbul'da beklenen sağanak, gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkisini gösterdi.

Taksim de yağışın etkili olduğu noktalardan biri oldu. Uyarıları dikkate alanlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, kimileri de etkisini artıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Ani bastıran sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte yer yer gök gürültüsü duyulurken, şimşekler ise geceyi aydınlattı. Kent genelinde devam eden yağışın sabah saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN