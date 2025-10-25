Iğdır'da silahlı kovalamaca Sokak ortasında panik anları kamerada
Iğdır merkezde meydana gelen silahlı kovalamaca, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Elinde silahla kaçan bir şahıs, kendisini kovalayan kişilere ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sırasında bölgede bulunan vatandaşlar çevreye dağılarak güvenli alanlara sığındı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, taraflar kısa sürede olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası, yaşanan kovalamaca anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde şahsın kaçışı ve ateş etme anları net bir şekilde görülüyor.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.