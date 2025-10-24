Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tahliye edildi
'Soğuk Savaş' adlı sosyal medya programında, “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden Peygamber Efendimizle alay ettiği için yargılanan sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkındaki dava karara bağlandı. Davada iki ismin tahliyesine karar verildi. İşte detaylar...
"Soğuk Savaş" programında hadisi şerif üzerinden Peygamber Efendimizle ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı iddiasına ilişkin program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz'ün yargılandığı davada karar çıktı.
İKİ İSME TAHLİYE
Mahkeme, sanıkları ayrı ayrı 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine hükmetti.
"Soğuk Savaş" isimli sosyal medyadan yayınlanan programda 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi şerifi üzerinden Peygamber Efendimizle alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı iddiasına ilişkin program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz'ün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
"KOKTEYL İÇKİ AKLIMA GELDİĞİ İÇİN SÖYLEMİŞTİM"
Duruşma başladığı sırada sanık Soydemir'in avukatı Ali Rıza Dizdar, müvekkiline soru sormak için söz aldı. Avukat Dizdar, müvekkiline sosyal medyadan özür mesajı yazıp yazmadığını ve 'milf' kelimesini neden kullandığını sordu. Sanık Soydemir ise özür mesajı yayınladığını belirterek, "Daha önceden 'milf' kelimesini bir stüdyoda görmüştüm ve 'milf' isimli kokteyl içki aklıma geldiği için söylemiştim" cevabını verdi.
"BEN SÖZÜN BİR HADİS OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Daha sonra esasa ilişkin savunma yapan sanık Soydemir, "Ben sözün bir hadis olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrendiğimde videoyu yayından kaldırdım, şahsi hesaplarımdan da özür mesajı yayınladım. Programın doğal akışından dolayı öncesinde ve sonrasında planlı ve kasıtlı bir durum yoktur. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.
"BEN BİR MÜSLÜMANIM VE DİNİMİZLE ALAY EDECEK BİR ŞEY YAPACAK BİRİ DEĞİLİM"
Sanık Enes Akgündüz ise savunmasında, "Şu an karşınızda annem ve babam duruyor. Ben asla yapmadığım ve yapmayacağım bir suçtan dolayı 32 gündür tutukluyum ve onlardan ayrıyım. Daha önce de bahsettiğim gibi konuk ekiple programa geldim, Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla öyle bir tepki vermez ve asla yayınlatmazdım. Ben bir Müslümanım ve dinimizle alay edecek bir şey yapacak biri değilim. Orada tamamen programın formatı gereği güldüm, soruyu anlamadım bile. Önce Allah'a, sonra adaletinize sığınarak tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.
Duruşmada son sözü sorulan Akgündüz, "Ben bir suç işlemedim" derken, Soydemir ise "Kasıtlı ve planlı bir şekilde hareket ettiğimi düşünmüyorum. Tutukluluğa itiraz ediyorum" şeklinde konuştu.
7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE TAHLİYE KARARI
Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ü 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanıkların tutuklukta geçirdikleri süreyi de dikkate alarak tahliyesine hükmetti.