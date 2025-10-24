Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tahliye edildi

Giriş Tarihi: 24.10.2025 13:20

"Soğuk Savaş" programında hadisi şerif üzerinden Peygamber Efendimizle ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı iddiasına ilişkin program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz'ün yargılandığı davada karar çıktı.

İKİ İSME TAHLİYE

Mahkeme, sanıkları ayrı ayrı 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine hükmetti.



"Soğuk Savaş" isimli sosyal medyadan yayınlanan programda 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi şerifi üzerinden Peygamber Efendimizle alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı iddiasına ilişkin program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz'ün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"KOKTEYL İÇKİ AKLIMA GELDİĞİ İÇİN SÖYLEMİŞTİM"



Duruşma başladığı sırada sanık Soydemir'in avukatı Ali Rıza Dizdar, müvekkiline soru sormak için söz aldı. Avukat Dizdar, müvekkiline sosyal medyadan özür mesajı yazıp yazmadığını ve 'milf' kelimesini neden kullandığını sordu. Sanık Soydemir ise özür mesajı yayınladığını belirterek, "Daha önceden 'milf' kelimesini bir stüdyoda görmüştüm ve 'milf' isimli kokteyl içki aklıma geldiği için söylemiştim" cevabını verdi.