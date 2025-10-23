Sosyal medyada bomba yapımını öğreten 2 şüpheli tutuklandı

Çorum, Niğde ve Yozgat'ta, 18 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medyadan bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve eylem düzenleme gibi skandal içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çorum Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlendiğini tespit etti. Ekipler, bu gruplarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi eğitim içerikli paylaşımlar yapıldığını belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Çorum Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 18 yaş altı kişilerin sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlenerek aşırılıkçı içeriklerle etkileşime girdikleri, radikal düşünceleri normalleştirip sanal ortamlarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi konularda paylaşım yaptıkları belirlendi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum, Yozgat ve Niğde'de belirlenen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."