Minguzzi davasında kan donduran mektup! Delil olarak dosyaya girdi | Tüyler ürperten sözler
Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili görülen davada 4 sanık dün ilk kez birlikte yargılandı. Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine 21 Ekim'e ertelenirken, sanık B.B.'nin, diğer tutuklu sanık U.B'ye yazdığı mektup delil olarak dosyaya girdi. Mektupta, 'Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. Canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz 6-7 ay daha dayan seviyorum seni kimseye karışma' ifadeleri yer aldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 03.10.2025 13:47