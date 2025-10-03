Viral Galeri Viral Tıkla Minguzzi davasında kan donduran mektup! Delil olarak dosyaya girdi | Tüyler ürperten sözler

Minguzzi davasında kan donduran mektup! Delil olarak dosyaya girdi | Tüyler ürperten sözler

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili görülen davada 4 sanık dün ilk kez birlikte yargılandı. Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine 21 Ekim'e ertelenirken, sanık B.B.'nin, diğer tutuklu sanık U.B'ye yazdığı mektup delil olarak dosyaya girdi. Mektupta, 'Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. Canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz 6-7 ay daha dayan seviyorum seni kimseye karışma' ifadeleri yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 03.10.2025 13:47
Minguzzi davasında kan donduran mektup! Delil olarak dosyaya girdi | Tüyler ürperten sözler

Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.

Minguzzi davasında kan donduran mektup! Delil olarak dosyaya girdi | Tüyler ürperten sözler

Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi 5 yerinden bıçakladı. Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelediği belirtildi.

Minguzzi davasında kan donduran mektup! Delil olarak dosyaya girdi | Tüyler ürperten sözler

Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.

Minguzzi davasında kan donduran mektup! Delil olarak dosyaya girdi | Tüyler ürperten sözler

Bu süreçte, sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıktı.

Minguzzi davasında kan donduran mektup! Delil olarak dosyaya girdi | Tüyler ürperten sözler

'ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ'

Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA