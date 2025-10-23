Kestiği kavak ağacını altında kalıp öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kestiği kavak ağacının altında kalan Ali Bayrak (59) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Bayrak, kendisine ait bahçede kestiği kavak ağacının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bayrak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Ali Bayrak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor