Gazeteciye tepki gösteren alkollü sürücüye baba azarı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan sürücünğn 0,21 promil alkollü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Sürücü, o anlara şahit olan babası tarafından azarlandı.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 05:33

Kayseri'de polis ekiplerinden kaçan alkollü aday sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, sürücünün alkol oranının 0,21 olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösteren sürücü babası tarafından azarlandı.



Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Y.H. yönetimindeki, 38 ST 758 plakalı otomobil ile kaçtı. Ekiplerin ısrarlı ihtarına aldırış etmeyerek, kaçmaya devam eden Y.H. kovalamaca sonucu evinin önünde yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; Y.H.'nin aday sürücünün alkol sınırı olan 0,20 promili 0,01 aşarak 0,21 promil olduğu belirlenirken, Y.H.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edildi.



Öte yandan, Y.H. kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterirken, babası A.H. ise tepki gösteren oğlunu azarladı.

